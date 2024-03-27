Арнольдова (Крюкова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнольдова (Крюкова) Галина

Место рождения

г.Калуга

Дата рождения

1920

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Калуга
Рождение ребёнка
12.12.1949

Сын: Арнольдов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Арнольдов Михаил Михайлович

г.Сызрань, Самарская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1953

Сын: Арнольдов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Арнольдов Михаил Михайлович

г.Сызрань, Самарская область, РСФСР
Рождение ребёнка
10.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арнольдов Михаил Михайлович

г. Сызрань, Самарская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арнольдов Михаил Михайлович

г.Сызрань, Самарская область, РСФСР
Смерть
2013
г.Сызрань, Самарская область, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Сызрань, Самарская область, РФ
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