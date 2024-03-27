Арнольдова (Крюкова) Галина
Место рожденияг.Калуга
Дата рождения1920
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1949
Сын: Арнольдов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Арнольдов Михаил Михайлович
г.Сызрань, Самарская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1953
Сын: Арнольдов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Арнольдов Михаил Михайлович
г.Сызрань, Самарская область, РСФСР
Рождение ребёнка
10.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арнольдов Михаил Михайлович
г. Сызрань, Самарская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арнольдов Михаил Михайлович
г.Сызрань, Самарская область, РСФСР
Смерть
2013
г.Сызрань, Самарская область, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Сызрань, Самарская область, РФ