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Усынин Степан Михайлович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

08.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Усынин Михаил

Мать: Усынина -- Агрипина Александровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.01.1911

Жена: Щедрова Мария Алексеевна

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Усынина Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Щедрова Мария Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
08.09.1916
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Усынин Максим Степанович

Мать ребёнка: Щедрова Мария Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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