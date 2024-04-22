Усынин Степан Михайлович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти08.09.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Усынин Михаил
Бракосочетание
16.01.1911
Жена: Щедрова Мария Алексеевна
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Усынина Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Щедрова Мария Алексеевна
Смерть
08.09.1916
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Щедрова Мария Алексеевна