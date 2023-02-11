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Томаровский Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1958

Дата смерти

11.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томаровская (Чернохатова) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
11.07.1983

Дочь: Томаровская Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Томаровская (Чернохатова) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
28.01.1985

Сын: Томаровский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Томаровская (Чернохатова) Галина Викторовна

Смерть
11.02.2023

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