Томаровский Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1958
Дата смерти11.02.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1983
Дочь: Томаровская Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Томаровская (Чернохатова) Галина Викторовна
Рождение ребёнка
28.01.1985
Сын: Томаровский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Томаровская (Чернохатова) Галина Викторовна
Смерть
11.02.2023