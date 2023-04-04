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женский, родилась Неизвестно
Дети
Михин Павел ст1792 г.р.
Михин Павел мл1803 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Михин Павел ст
Отец ребёнка: Михин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Михин Павел мл
Отец ребёнка: Михин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Михин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Михин Тимофей Васильевич