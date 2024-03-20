Энман Федор Федорович
Место рожденияПернов, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения16.06.1852
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1852
Отец: Enmann Theodor Wilhelm
Мать: Энманн Наталия Романова
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
19.07.1852
Екатерининская православная церковь г. Пернов, Лифляндия
Восприемники: Начальник Перновской инвалидной команды штабс-капитан Андрей Иванов Хорлов и Перновского купца Александра Липарта жена Юлия Липарт
Смерть
После 1868