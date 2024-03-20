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Энман Федор Федорович

Место рождения

Пернов, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

16.06.1852

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1852

Отец: Enmann Theodor Wilhelm

Мать: Энманн Наталия Романова

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
19.07.1852
Екатерининская православная церковь г. Пернов, Лифляндия
Восприемники: Начальник Перновской инвалидной команды штабс-капитан Андрей Иванов Хорлов и Перновского купца Александра Липарта жена Юлия Липарт
Смерть
После 1868
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