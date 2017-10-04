Петренко Денис Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Денис Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.2017

Дочь: Петренко София Денисовна

Мать ребёнка: Петренко Юлия

Рождение ребёнка
27.12.2021

Дочь: Петренко Анна Денисовна

Мать ребёнка: Петренко Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко Юлия

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