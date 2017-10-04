Петренко Денис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.2017
Дочь: Петренко София Денисовна
Мать ребёнка: Петренко Юлия
Рождение ребёнка
27.12.2021
Дочь: Петренко Анна Денисовна
Мать ребёнка: Петренко Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петренко Юлия