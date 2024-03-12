Верюгин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерюгин Илья

Верюгин Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верюгин Трофим

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грицаева Ирина

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верюгин Максим

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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