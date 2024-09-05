Макарова Ефросина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Ефросина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

21.02.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Иван

Рождение ребёнка
28.02.1881 ст.

Дочь: Иванова Евдокия

Отец ребёнка: Родионов Иван

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.10.1887 ст.

Сын: Иванов Филипп

Отец ребёнка: Родионов Иван

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.03.1891 ст.

Сын: Иванов Ипат

Отец ребёнка: Родионов Иван

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
21.02.1900 ст.

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