Макарова Ефросина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смерти21.02.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионов Иван
Рождение ребёнка
28.02.1881 ст.
Дочь: Иванова Евдокия
Отец ребёнка: Родионов Иван
Рождение ребёнка
02.10.1887 ст.
Сын: Иванов Филипп
Отец ребёнка: Родионов Иван
Рождение ребёнка
29.03.1891 ст.
Сын: Иванов Ипат
Отец ребёнка: Родионов Иван
Смерть
21.02.1900 ст.