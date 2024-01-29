Щербакова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Щербаков Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Щербаков Петр Степанович
Рождение ребёнка
04.11.1929
Отец ребёнка: Щербаков Петр Степанович
Телелюй, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Щербакова Нелля Петровна
Отец ребёнка: Щербаков Петр Степанович
Смерть
Неизвестно