Щербакова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Щербаков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Щербаков Петр Степанович

Рождение ребёнка
04.11.1929

Сын: Щербаков Петр Петрович

Отец ребёнка: Щербаков Петр Степанович

Телелюй, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Щербакова Нелля Петровна

Отец ребёнка: Щербаков Петр Степанович

Смерть
Неизвестно

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