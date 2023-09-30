(Казанова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казанова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанов Сидор

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Казанова) Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Казанов Сидор

Манино, Покровский муниципальный район, Орловская область

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