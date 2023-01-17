Логин (Ларион) Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логин (Ларион) Игнатьев

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Место рождения

Царевшина, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: ?

Царевшина, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена (Логинова)

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Царевшина, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Параскева (Ларионова)

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Царевшина, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Леонтий Логинов

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Царевшина, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Алексей Логинов

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Царевшина, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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