Логин (Ларион) Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена (Логинова)
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Параскева (Ларионова)
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Леонтий Логинов
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Алексей Логинов
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Смерть
Неизвестно