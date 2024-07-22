Брагина (Балина) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина (Балина) Вера Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балин Дмитрий

Мать: Балина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брагин Филарет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брагин Александр Филаретович

Отец ребёнка: Брагин Филарет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Филаретовна

Отец ребёнка: Брагин Филарет

Смерть
Неизвестно

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