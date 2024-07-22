Брагина (Балина) Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балин Дмитрий
Мать: Балина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брагин Филарет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брагин Александр Филаретович
Отец ребёнка: Брагин Филарет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Филаретовна
Отец ребёнка: Брагин Филарет
Смерть
Неизвестно