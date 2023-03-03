Гусева (Кузьмина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Кузьмина) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Михаил

Мать: Кузьмина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев ?

Отец ребёнка: Гусев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Гусев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гусев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Василий

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