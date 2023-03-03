Гусева (Кузьмина) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Михаил
Мать: Кузьмина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев ?
Отец ребёнка: Гусев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Гусев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гусев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Василий