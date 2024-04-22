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Кишкурно Василий Павлович

Место рождения

Аношки, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аношки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Кишкурно Степан Васильевич

Мать ребёнка: Кишкурно Магдалена Доминика

Аношки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Кишкурно Якуб (Яков) Васильевич

Мать ребёнка: Кишкурно Магдалена Доминика

Аношки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Кишкурно Давид Васильевич

Мать ребёнка: Кишкурно Магдалена Доминика

Аношки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Кишкурно Нестор Васильевич

Мать ребёнка: Кишкурно Магдалена Доминика

Аношки, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишкурно Магдалена Доминика

Смерть
Неизвестно
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