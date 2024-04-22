Кишкурно Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Кишкурно Степан Васильевич
Мать ребёнка: Кишкурно Магдалена Доминика
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Кишкурно Якуб (Яков) Васильевич
Мать ребёнка: Кишкурно Магдалена Доминика
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Кишкурно Давид Васильевич
Мать ребёнка: Кишкурно Магдалена Доминика
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Кишкурно Нестор Васильевич
Мать ребёнка: Кишкурно Магдалена Доминика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно