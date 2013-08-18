Бабушкин Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.09.1929
Дата смерти18.08.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабушкина Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
09.11.1957
Сын: Бабушкин Анатолий
Мать ребёнка: Бабушкина Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.2013
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Неизвестно