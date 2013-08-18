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Бабушкин Геннадий Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.09.1929

Дата смерти

18.08.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабушкина Елизавета Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1957

Сын: Бабушкин Анатолий

Мать ребёнка: Бабушкина Елизавета Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина Елизавета Васильевна

Смерть
18.08.2013
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
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