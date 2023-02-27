(Рогозина) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рогозин Максим
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рогозин Никифор
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Григорий
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рогозин Георгий
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозин Алексей
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Тимофей
Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно