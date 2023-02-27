(Рогозина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Рогозин Семён

Отец ребёнка: Рогозин Тимофей

Рождение ребёнка
1821

Сын: Рогозин Максим

Отец ребёнка: Рогозин Тимофей

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рогозин Никифор

Отец ребёнка: Рогозин Тимофей

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Григорий

Отец ребёнка: Рогозин Тимофей

Рождение ребёнка
1827

Сын: Рогозин Георгий

Отец ребёнка: Рогозин Тимофей

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогозин Алексей

Отец ребёнка: Рогозин Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Тимофей

Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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