Радаев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радаев Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пуркаево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фëдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрëна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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