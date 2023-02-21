Радаев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Пуркаево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фëдор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрëна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно