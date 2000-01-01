Яковлева (Бородкина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бородкин Абросим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Бородкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепикова Мария
Отец ребёнка: Бородкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Бородкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Яковлев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюра)
Отец ребёнка: Бородкин Александр