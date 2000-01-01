Яковлева (Бородкина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Бородкина) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородкин Абросим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Бородкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова Мария

Отец ребёнка: Бородкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Бородкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Яковлев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюра)

Отец ребёнка: Бородкин Александр

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