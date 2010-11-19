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Артеев Василий Алексеевич
Артеев Василий Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.2010
Пол
Мужской
Отец
Артеев Алексей Васильевич
1975 г.р.
Мать
Артеева Надежда Анатольевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2010
Отец:
Артеев Алексей Васильевич
Мать:
Артеева Надежда Анатольевна
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