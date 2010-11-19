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Артеев Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2010

Отец: Артеев Алексей Васильевич

Мать: Артеева Надежда Анатольевна

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