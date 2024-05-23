Егор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Яков Стефанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шустов Дементий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Новоселки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шустов Кузьма Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1921

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