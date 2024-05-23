Егор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Яков Стефанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустов Иван Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Новоселки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1921