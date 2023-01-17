Андреева Ольга Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Ольга Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1921

Дочь: Макарова Зоя

Отец ребёнка: Андреев Яков

Рождение ребёнка
1923

Сын: Андреев Илья

Отец ребёнка: Андреев Яков

Бижбуляк
Рождение ребёнка
10.08.1924

Сын: Андреев Михаил

Отец ребёнка: Андреев Яков

Кожай-Семеновка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1926

Сын: Андреев Андрей

Отец ребёнка: Андреев Яков

Развод
Неизвестно

Муж: Андреев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Яков

Смерть
Неизвестно
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