Андреева Ольга Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1921
Дочь: Макарова Зоя
Отец ребёнка: Андреев Яков
Рождение ребёнка
1923
Сын: Андреев Илья
Отец ребёнка: Андреев Яков
Бижбуляк
Рождение ребёнка
10.08.1924
Сын: Андреев Михаил
Отец ребёнка: Андреев Яков
Кожай-Семеновка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1926
Сын: Андреев Андрей
Отец ребёнка: Андреев Яков
Развод
Неизвестно
Муж: Андреев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Яков
Смерть
Неизвестно