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Тюльпанов Амос Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Тюльпанов Иван Андреев

Мать: Тюльпанова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Тюльпанова Агрепена Амосова

Мать ребёнка: Тюльпанова Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Тюльпанова Устина Амосова

Мать ребёнка: Тюльпанова Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Тюльпанова Ксения Амосова

Мать ребёнка: Тюльпанова Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Тюльпанов Максим Амосов

Мать ребёнка: Тюльпанова Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Тюльпанова Дарья Амосова

Мать ребёнка: Тюльпанова Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Тюльпанов Михаил Амосов

Мать ребёнка: Тюльпанова Ирина Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюльпанова Ирина Алексеева

Смерть
Неизвестно
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