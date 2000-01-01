Тюльпанов Амос Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Тюльпанов Иван Андреев
Мать: Тюльпанова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Тюльпанова Агрепена Амосова
Мать ребёнка: Тюльпанова Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Тюльпанова Устина Амосова
Мать ребёнка: Тюльпанова Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Тюльпанова Ксения Амосова
Мать ребёнка: Тюльпанова Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Тюльпанова Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Тюльпанова Дарья Амосова
Мать ребёнка: Тюльпанова Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Тюльпанова Ирина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно