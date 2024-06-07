Соболева (Баева) Неонила Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Баева) Неонила Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Григорий Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745

Сын: Соболев Терентей Григорьевич

Отец ребёнка: Соболев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Соболева) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Соболев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Соболев Евтихий Григорьевич

Отец ребёнка: Соболев Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Соболев Пантелемон Григорьевич

Отец ребёнка: Соболев Григорий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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