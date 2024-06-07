Соболева (Баева) Неонила Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Соболев Терентей Григорьевич
Отец ребёнка: Соболев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Соболева) Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Соболев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Соболев Евтихий Григорьевич
Отец ребёнка: Соболев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Соболев Пантелемон Григорьевич
Отец ребёнка: Соболев Григорий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно