Меланья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМеланья

Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Евдокия Наумовна

Отец ребёнка: Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Наумовна

Отец ребёнка: Наум

Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.

Дочь: Кулешова Мария Наумовна

Отец ребёнка: Наум

Смерть
Неизвестно

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