Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Евдокия Наумовна
Отец ребёнка: Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Наумовна
Отец ребёнка: Наум
Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.
Дочь: Кулешова Мария Наумовна
Отец ребёнка: Наум
Смерть
Неизвестно