Никулина (Дубровина) Евдокия Николаевна
женский, родилась 01.08.1898 ст., Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
умерла Неизвестно
Дети
Шеметова (Никулина) Мария Петровна01.08.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.08.1928
Дочь: Шеметова (Никулина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Сергеевич
Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
село Полтавка