Никулина (Дубровина) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
село Полтавка
Рождение ребёнка
01.08.1928
Дочь: Шеметова Мария Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Сергеевич
Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно