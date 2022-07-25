Никулина (Дубровина) Евдокия Николаевна 01.08.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Никулина (Дубровина) Евдокия Николаевна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась 01.08.1898 ст., Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

умерла Неизвестно

Дети
Шеметова (Никулина) Мария Петровна01.08.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

село Полтавка

Рождение ребёнка
01.08.1928

Дочь: Шеметова (Никулина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Сергеевич

Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Смерть
Неизвестно

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