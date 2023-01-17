Никулина (Дубровина) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Дубровина) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.08.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
село Полтавка
Рождение ребёнка
01.08.1928

Дочь: Шеметова Мария Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Сергеевич

Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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