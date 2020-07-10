Дружинин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинин Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.2020

Отец: не указан

Мать: Дружинина Анна Владимировна

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