Зенкин Петр Михайлович 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зенкин Петр Михайлович

Автор
НЗ
Зенкина Н.

мужской, родился 1902, Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния

умер 1942

Супруги
Зенкина (Ершова) Федосья Дмитриевна29.03.1905 г.р.
Дети
Зенкин Андрей Петрович25.08.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: Зенкина (Ершова) Федосья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина (Ершова) Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.08.1923

Сын: Зенкин Андрей Петрович

Мать ребёнка: Зенкина (Ершова) Федосья Дмитриевна

Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния

Смерть
1942

Пропал без вести. Последнее местонахождение госпиталь в Орехово-Зуево.

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