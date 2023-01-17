Зенкин Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкин Петр Михайлович

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Место рождения

Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1923

Сын: Зенкин Андрей Петрович

Мать ребёнка: Зенкина Федосья Дмитриевна

Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: Зенкина Федосья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Федосья Дмитриевна

Смерть
1942
Пропал без вести. Последнее местонахождение госпиталь в Орехово-Зуево.
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