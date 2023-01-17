Зенкин Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1923
Мать ребёнка: Зенкина Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зенкина Федосья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Пропал без вести. Последнее местонахождение госпиталь в Орехово-Зуево.