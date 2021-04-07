Зенкин Петр Михайлович
мужской, родился 1902, Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния
умер 1942
Супруги
Зенкина (Ершова) Федосья Дмитриевна29.03.1905 г.р.
Дети
Зенкин Андрей Петрович25.08.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зенкина (Ершова) Федосья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1923
Мать ребёнка: Зенкина (Ершова) Федосья Дмитриевна
Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1942