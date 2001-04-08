Котонова (Губенко) София
Место рожденияЦурупинск, Одесская Область, Украина
Дата рождения28.02.1913
Дата смерти08.04.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1913
Отец: Губенко Иосиф
Мать: Губенко Екатерина
Цурупинск, Одесская Область, Украина
Бракосочетание
05.02.1936
Муж: Котонов Исаак
Рождение ребёнка
12.11.1936
Сын: Котонов Михаил
Отец ребёнка: Котонов Исаак
Смерть
08.04.2001
Рига, Латвия
Похороны
11.04.2001
Рига, Латвия
Новое Еврейское Кладбище