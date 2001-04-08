Котонова (Губенко) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотонова (Губенко) София

Котонова (Губенко) София

Место рождения

Цурупинск, Одесская Область, Украина

Дата рождения

28.02.1913

Дата смерти

08.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1913

Отец: Губенко Иосиф

Мать: Губенко Екатерина

Цурупинск, Одесская Область, Украина
Бракосочетание
05.02.1936

Муж: Котонов Исаак

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.1936

Сын: Котонов Михаил

Отец ребёнка: Котонов Исаак

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.04.2001
Рига, Латвия
Похороны
11.04.2001
Рига, Латвия
Новое Еврейское Кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close