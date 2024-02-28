Айыжы Анатолий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Айыжы Валерий Петрович
Мать: Айыжы Луиза Сандюновна
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Уула Азиана Анатольевна
Мать ребёнка: Айыжы Аян-Кыс Салчаковна
Рождение ребёнка
1994
Сын: Айыжы Радомир Анатольевич
Мать ребёнка: Айыжы Аян-Кыс Салчаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айыжы Аян-Кыс Салчаковна