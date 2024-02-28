Айыжы Анатолий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айыжы Анатолий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Айыжы Валерий Петрович

Мать: Айыжы Луиза Сандюновна

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Уула Азиана Анатольевна

Мать ребёнка: Айыжы Аян-Кыс Салчаковна

Рождение ребёнка
1994

Сын: Айыжы Радомир Анатольевич

Мать ребёнка: Айыжы Аян-Кыс Салчаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айыжы Аян-Кыс Салчаковна

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