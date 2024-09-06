Колосова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Валентин Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1958

Сын: Колосов Игорь Валентинович

Отец ребёнка: Колосов Валентин Иванович

Смерть
Неизвестно

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