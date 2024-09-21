Максимов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Михаил

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.
1846 г.р.

Дети

1866 г.р.
1869 г.р.
1872 г.р.
1874 г.р.
1878 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Параскева

Рождение ребёнка
20.08.1866 ст.

Сын: Михайлов Фадей

Мать ребёнка: Харитонова Параскева

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Михайлов Наум

Мать ребёнка: Харитонова Параскева

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Быстров Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Харитонова Параскева

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.11.1874 ст.

Сын: Михайлов Михаил

Мать ребёнка: Харитонова Параскева

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.01.1878 ст.

Сын: Михайлов Гордей

Мать ребёнка: Харитонова Параскева

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.07.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова Параскева

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.09.1881 ст.

Сын: Михайлов Роман

Мать ребёнка: Харитонова Параскева

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
15.01.1889 ст.

Жена: Самуилова Параскева

Смерть
Неизвестно

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