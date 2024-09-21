Максимов Михаил
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитонова Параскева
Рождение ребёнка
20.08.1866 ст.
Сын: Михайлов Фадей
Мать ребёнка: Харитонова Параскева
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Михайлов Наум
Мать ребёнка: Харитонова Параскева
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Быстров Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Харитонова Параскева
Рождение ребёнка
15.11.1874 ст.
Сын: Михайлов Михаил
Мать ребёнка: Харитонова Параскева
Рождение ребёнка
05.01.1878 ст.
Сын: Михайлов Гордей
Мать ребёнка: Харитонова Параскева
Рождение ребёнка
10.07.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харитонова Параскева
Рождение ребёнка
25.09.1881 ст.
Сын: Михайлов Роман
Мать ребёнка: Харитонова Параскева
Бракосочетание
15.01.1889 ст.
Жена: Самуилова Параскева
Смерть
Неизвестно