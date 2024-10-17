Филипп Титов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Михеева
Рождение ребёнка
12.12.1806
Сын: Севостьян Филиппов
Мать ребёнка: Параскева Михеева
Рождение ребёнка
21.03.1808
Сын: Гавриил Филиппов
Мать ребёнка: Параскева Михеева
Рождение ребёнка
17.08.1811
Сын: Аврам Филиппов
Мать ребёнка: Параскева Михеева
Смерть
Неизвестно