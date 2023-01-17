Лысов Кондратей Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Дочь: Лысова Пелагия Кондратьевна
Мать ребёнка: - Екатерина Сидоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Сын: Лысов Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: - Екатерина Сидоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Дочь: Лысова Устинья Кондратьевна
Мать ребёнка: - Екатерина Сидоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: Лысова Наталья Кондратьевна
Мать ребёнка: - Екатерина Сидоровна
Смерть
Неизвестно