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Лысов Кондратей Кузьмич

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Место рождения

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1733 г.р.

Мать

Вычислено 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758 ст.

Отец: Лысов Кузьма Иванович

Мать: Ралникова Екатерина Григорьевна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Дочь: Лысова Пелагия Кондратьевна

Мать ребёнка: - Екатерина Сидоровна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Лысов Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: - Екатерина Сидоровна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Дочь: Лысова Устинья Кондратьевна

Мать ребёнка: - Екатерина Сидоровна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: Лысова Наталья Кондратьевна

Мать ребёнка: - Екатерина Сидоровна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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