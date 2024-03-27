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(Колесова) Александра Ивановна

Место рождения

г.Кострома

Дата рождения

1898

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Колесов Иван Александрович

Мать: Колесова Анна Ионовна

г.Кострома
Рождение ребёнка
15.03.1929

Сын: Рахманов Юрий

Отец ребёнка: Рахманов Калинник Мефодьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.08.1931

Сын: Рахманов Валерий

Отец ребёнка: Рахманов Калинник Мефодьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1940
Москва, город федерального значения Москва
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