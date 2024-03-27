(Колесова) Александра Ивановна
Место рожденияг.Кострома
Дата рождения1898
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Колесов Иван Александрович
Мать: Колесова Анна Ионовна
г.Кострома
Рождение ребёнка
15.03.1929
Сын: Рахманов Юрий
Отец ребёнка: Рахманов Калинник Мефодьевич
Рождение ребёнка
16.08.1931
Сын: Рахманов Валерий
Отец ребёнка: Рахманов Калинник Мефодьевич
Смерть
1940