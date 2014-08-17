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Матросов Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1933

Сын: Матросов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Куренова Екатерина Васильвна

Рождение ребёнка
28.07.1941

Сын: Матросов Владимир Ниолаевич

Мать ребёнка: Куренова Екатерина Васильвна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куренова Екатерина Васильвна

Смерть
Неизвестно
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