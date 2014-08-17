Матросов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1933
Сын: Матросов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Куренова Екатерина Васильвна
Рождение ребёнка
28.07.1941
Сын: Матросов Владимир Ниолаевич
Мать ребёнка: Куренова Екатерина Васильвна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно