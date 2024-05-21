Погромская Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогромская Евдокия Григорьевна

Погромская Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.1900

Дочь: Погромская Феодора Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1909

Дочь: Погромская Александра Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1930

Мы используем куки для улучшения работы сайта.