Погромская Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1900
Дочь: Погромская Феодора Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1909
Дочь: Погромская Александра Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1930