Королева Анастасия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Королева Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Андрей Максимович

Отец ребёнка: Королёв Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Королёв Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Королёв Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердникова Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Королёв Максим

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Недосейкина Елена Максимовна

Отец ребёнка: Королёв Максим

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Королева Домна Максимовна

Отец ребёнка: Королёв Максим

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ускова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Королёв Максим

Рождение ребёнка
1923

Сын: Королёв Пётр Максимович

Отец ребёнка: Королёв Максим

Смерть
Неизвестно

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