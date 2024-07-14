Королева Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Андрей Максимович
Отец ребёнка: Королёв Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Королёв Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Королёв Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердникова Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Королёв Максим
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Недосейкина Елена Максимовна
Отец ребёнка: Королёв Максим
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Королева Домна Максимовна
Отец ребёнка: Королёв Максим
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ускова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Королёв Максим
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Королёв Максим
Смерть
Неизвестно