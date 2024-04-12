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Иван Лаврентьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1709

Пол

Мужской

Отец

Около 1649 г.р.

Мать

Между 1657 и 1667 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Лаврентий Карпов

Мать: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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