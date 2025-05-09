Glazomitsky Lev Borisovich 20.08.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Glazomitsky Lev Borisovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 20.08.1916, Russia, Toropets

умер 24.07.1943, Stalingrad

Отец
Glazomitsky Boris OsipovichДо 1889 г.р.
Мать
Glazomitzkaya (Barlasova Barlasov) Dora (Doba-Dvoira) Borisovna1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1916

Отец: Glazomitsky Boris Osipovich

Мать: Glazomitzkaya (Barlasova Barlasov) Dora (Doba-Dvoira) Borisovna

Russia, Toropets

Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Glazomitsky (Glazomitsky) Nina Moiseevna

Russia, Chelyabinsk

Смерть
24.07.1943
Stalingrad

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