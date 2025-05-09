Glazomitsky Lev Borisovich
мужской, родился 20.08.1916, Russia, Toropets
умер 24.07.1943, Stalingrad
ОтецGlazomitsky Boris OsipovichДо 1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1916
Отец: Glazomitsky Boris Osipovich
Мать: Glazomitzkaya (Barlasova Barlasov) Dora (Doba-Dvoira) Borisovna
Russia, Toropets
Рождение ребёнка
Около 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Glazomitsky (Glazomitsky) Nina Moiseevna
Russia, Chelyabinsk
Смерть
24.07.1943
Stalingrad