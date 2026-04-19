Демина (Сталаш) Владлена Александровна
женский, родилась 06.12.1993
ОтецСталаш Александр Анатольевич07.02.1959 г.р.
Мать(Шемякина) Галина01.01.1965 г.р.
Супруги
Демин Сергей Сергеевич17.09.1991 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1993
Отец: Сталаш Александр Анатольевич
Мать: (Шемякина) Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демин Сергей Сергеевич