Демина (Сталаш) Владлена Александровна 06.12.1993 — найти родственников по фамилии на Familio

Демина (Сталаш) Владлена Александровна

Автор
ВД
Демина В.

женский, родилась 06.12.1993

Отец
Сталаш Александр Анатольевич07.02.1959 г.р.
Мать
(Шемякина) Галина01.01.1965 г.р.
Супруги
Демин Сергей Сергеевич17.09.1991 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1993

Отец: Сталаш Александр Анатольевич

Мать: (Шемякина) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Сергей Сергеевич

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
21.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демин Сергей Сергеевич

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