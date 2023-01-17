Нургалиев Наиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нургалиев Наиль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нургалиева Вилена Наильевна

Мать ребёнка: Баймуратова Лия Вильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нургалиев Камиль Наильевич

Мать ребёнка: Баймуратова Лия Вильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баймуратова Лия Вильевна

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