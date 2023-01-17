Грачева (Нужных) Валентина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения06.07.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1948
Отец: Нужных Кузьма Пудеевич
Мать: Нужных Ульяна Павловна
Бракосочетание
?.08.1973
Муж: Грачев Юрий Петрович
Рождение ребёнка
26.04.1974
Отец ребёнка: Грачев Юрий Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1977
Сын: Грачев Роман Юрьевич
Отец ребёнка: Грачев Юрий Петрович
Развод
13.07.1988
Муж: Грачев Юрий Петрович