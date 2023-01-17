Грачева (Нужных) Валентина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева (Нужных) Валентина Кузьминична

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Место рождения

Барышево, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.07.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1948

Отец: Нужных Кузьма Пудеевич

Мать: Нужных Ульяна Павловна

Барышево, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
?.08.1973

Муж: Грачев Юрий Петрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.04.1974

Сын: Грачев Максим Юрьевич

Отец ребёнка: Грачев Юрий Петрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.04.1977

Сын: Грачев Роман Юрьевич

Отец ребёнка: Грачев Юрий Петрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
13.07.1988

Муж: Грачев Юрий Петрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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