Голубкова (Клюева) Евлампия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1891 ст.
Рождение ребёнка
22.03.1911 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Голубков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.04.1920
Сын: Голубков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Голубков Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно