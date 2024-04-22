Голубкова (Клюева) Евлампия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова (Клюева) Евлампия Георгиевна

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

01.10.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1911 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Голубков Николай Дмитриевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1920

Сын: Голубков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Голубков Николай Дмитриевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубков Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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