Корзникова Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Корзников Николай Антоньевич? Антонович

Отец ребёнка: Корзников Антоний Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Глафира Антоньевна (Антоновна)

Отец ребёнка: Корзников Антоний Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ефимия Антоньевна

Отец ребёнка: Корзников Антоний Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Юлия Антоньевна

Отец ребёнка: Корзников Антоний Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Антоний Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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