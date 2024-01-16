Корзникова Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Корзников Николай Антоньевич? Антонович
Отец ребёнка: Корзников Антоний Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Глафира Антоньевна (Антоновна)
Отец ребёнка: Корзников Антоний Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ефимия Антоньевна
Отец ребёнка: Корзников Антоний Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Юлия Антоньевна
Отец ребёнка: Корзников Антоний Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно