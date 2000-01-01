Блинова (Дранишникова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Феодосия Поликарповна
Отец ребёнка: Блинов Поликарп Данилович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Параскева Поликарповна
Отец ребёнка: Блинов Поликарп Данилович
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Елена Поликарповна
Отец ребёнка: Блинов Поликарп Данилович
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Феодосия Поликарповна
Отец ребёнка: Блинов Поликарп Данилович
Рождение ребёнка
1796 ст.
Отец ребёнка: Блинов Поликарп Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно