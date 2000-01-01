Блинова (Дранишникова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Дранишникова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Феодосия Поликарповна

Отец ребёнка: Блинов Поликарп Данилович

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Параскева Поликарповна

Отец ребёнка: Блинов Поликарп Данилович

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Елена Поликарповна

Отец ребёнка: Блинов Поликарп Данилович

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Феодосия Поликарповна

Отец ребёнка: Блинов Поликарп Данилович

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Блинов Исак Поликарпович

Отец ребёнка: Блинов Поликарп Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Поликарп Данилович

Смерть
Неизвестно
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