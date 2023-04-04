Семёнова (Лялина) Серафима Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Лялина) Серафима Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

11.08.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семёнова) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Семенов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Николай

Рождение ребёнка
27.03.1901

Дочь: (Семёнова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Семенов Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.06.1903

Дочь: Нумерова (Семёнова) Елизавета

Отец ребёнка: Семенов Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.08.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1918

Сын: Семёнов Лев Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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