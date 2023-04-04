Семёнова (Лялина) Серафима Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти11.08.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семёнова) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Семенов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Николай
Рождение ребёнка
27.03.1901
Дочь: (Семёнова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Семенов Николай
Рождение ребёнка
06.06.1903
Дочь: Нумерова (Семёнова) Елизавета
Отец ребёнка: Семенов Николай
Смерть
11.08.1909
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Семенов Николай