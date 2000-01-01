Пономарева (Буракова) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Буракова) Людмила Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1956

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1956

Отец: Бураков Виктор Степанович

Мать: Анастасия

Людмила Пономарева ( Буракова) - моя родная тетя училась в школе № 22 город Гуково Ростовская область с 1963 по 1970 год. С 1970 по 1971 года училась в станице Нижне- Чирской Суровикинский район Волго... Показать все
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