Пономарева (Буракова) Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1956
Отец: Бураков Виктор Степанович
Мать: Анастасия
Людмила Пономарева ( Буракова) - моя родная тетя училась в школе № 22 город Гуково Ростовская область с 1963 по 1970 год. С 1970 по 1971 года училась в станице Нижне- Чирской Суровикинский район Волго... Показать все