Куликова (Молодцова) Фёкла Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Михаил Парфениевич
Отец ребёнка: Куликов Парфений Михайлович
Бракосочетание
25.04.1873
Поручители по жениху - Степан Семёнович Сеничев и Василий Иванович Кулезнёв.
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Куликов Парфений Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лапцова (Куликова) Евдокия Парфениевна
Отец ребёнка: Куликов Парфений Михайлович
Смерть
Неизвестно