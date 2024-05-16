Куликова (Молодцова) Фёкла Андреевна 09.09.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликова (Молодцова) Фёкла Андреевна

Место рождения

Пуменово, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

09.09.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1852

Отец: Молодцов Андрей Яковлевич

Мать: Молодцова Ульяна Вонифатьевна

Пуменово, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Михаил Парфениевич

Отец ребёнка: Куликов Парфений Михайлович

Бракосочетание
25.04.1873

Муж: Куликов Парфений Михайлович

Поручители по жениху - Степан Семёнович Сеничев и Василий Иванович Кулезнёв.
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Куликов Осип Парфениевич

Отец ребёнка: Куликов Парфений Михайлович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лапцова (Куликова) Евдокия Парфениевна

Отец ребёнка: Куликов Парфений Михайлович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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