Салимкулов Салих
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салимкулова Раяна Салиховна
Мать ребёнка: Салимкулова (Усманова) Тутыя Ахметшарифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимкулов Ринат Салихович
Мать ребёнка: Салимкулова (Усманова) Тутыя Ахметшарифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимкулов Мидхат Салихович
Мать ребёнка: Салимкулова (Усманова) Тутыя Ахметшарифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно