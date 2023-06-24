Салимкулов Салих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимкулов Салих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салимкулова Раяна Салиховна

Мать ребёнка: Салимкулова (Усманова) Тутыя Ахметшарифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимкулов Ринат Салихович

Мать ребёнка: Салимкулова (Усманова) Тутыя Ахметшарифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимкулов Мидхат Салихович

Мать ребёнка: Салимкулова (Усманова) Тутыя Ахметшарифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салимкулова (Усманова) Тутыя Ахметшарифовна

Смерть
Неизвестно

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