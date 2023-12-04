Карташева Степанида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева Степанида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Костюшина Анна Филлиповна

Отец ребёнка: Карташев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
05.01.1896

Дочь: Ильина Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Карташев Филипп Андреевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место регистрации: с. Сухотиновка (Сухотинка), Архангельская церковь, запись от 07.01.1896
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905

Сын: Карташев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Карташев Филипп Андреевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Карташев Филипп Андреевич

Смерть
Неизвестно
Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
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