Карташева Степанида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Костюшина Анна Филлиповна
Отец ребёнка: Карташев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
05.01.1896
Дочь: Ильина Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Карташев Филипп Андреевич
Место регистрации: с. Сухотиновка (Сухотинка), Архангельская церковь, запись от 07.01.1896
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905
Сын: Карташев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Карташев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Карташев Филипп Андреевич
Смерть
Неизвестно